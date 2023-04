Resiliente Macht der Frauen

Dass mit der weißen Zivilisation eine globale Katastrophe vorbereitet wurde und wird, dürfte allmählich globale Einsicht hervorrufen. Indigenen Völkern ist das bereits klar, seit sie brutal kolonisiert wurden, und sie litten an langer Schockstarre, bevor sie lernten, sich weißen Lesern und Zuhörern verständlich zu machen. Schon 1970 meinte der indianische Religionsphilosoph und Aktivist Vine Deloria jr. (1930-2005), „nur Stämme“ würden überleben, während der Sioux-Aktivist Edward P. Blackcloud kürzlich die visionäre Vorstellung zusammenfasste, eine „Explosion“ werde zur Wiederentdeckung gemeinsamer menschlicher Verantwortung führen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Globale Perspektive

Ein anderes Denken und die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns sind auch Triebfeder der libanesischen Künstlerin Marwa Arsanios, die im Heidelberger Kunstverein ihre erste deutsche Einzelausstellung präsentiert, nachdem sie bereits auf der documenta 15 und der Berlin Biennale 2020 vertreten war. Tatsächlich arbeitet sie mit globaler Perspektive, sowohl was ihr Material betrifft – Filme, Collagen, Zeichnungen, Bücher, Textildrucke, Erde, Steine, Pflanzen – als auch hinsichtlich ihrer Forschungskontakte: Für ihr vierteiliges Projekt „Who Is Afraid of Ideology?“ (frei übersetzt „Wer hat Angst vor anderem Denken?“) bereiste sie eine autonome kurdische Region im Irak, eine indigene Gemeinde in Tolima/Kolumbien und einen Steinbruch im Libanon. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Rolle von Frauen und deren widersprüchlicher Position in ihrem jeweiligen Umfeld.

Marwa Arsanios’ Selbstverständnis ist also von fast enzyklopädischem, zugleich aber detailliertem Anspruch, und es dürfte nicht einfach gewesen sein, sie damit in einer überschaubaren Ausstellung zu präsentieren. Das ist als Konzept sehr schön gelungen mit zahlreichen Videos zum Teil in kleinen, halb offenen Holzkabinen, mit Erd- und Steinhäufchen auf dem Boden, mit Handzeichnungen von Pflanzen und Tieren, einem bestickten Textilbanner und anderen Objekten, deren Disparatheit sich schließlich zu einem Gesamtbild fügt.

Mehr zum Thema Sportartikel-Konzern Adidas rudert im Streit mit Black Lives Matter zurück Mehr erfahren Gleichberechtigung Warum alte Denkmuster Frauen noch immer benachteiligen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Anleitung für Einsteiger So bauen Sie Spargel im Garten selber an Mehr erfahren

Und es schält sich eine Erkenntnis heraus – es dürften die Frauen sein, die mit ihrem leisen, weisen Hintergrundwissen über das Wachstum von Pflanzen und die Behandlung von Tieren letztlich unseren vergifteten Planeten retten könnten. Als Einzelperson wären sie machtlos – zusammen aber setzen sie Stärke und Kenntnisse zu einer resilienten Macht ein. Dass es etwa auch Frauen waren, die in den algerischen Befreiungskämpfen eine zentrale Rolle spielten, ist in Geschichtsbüchern kaum präsent. Dass sie aber als bombenlegende Heldinnen von heutigen Frauen kontrovers diskutiert werden, zeigt nur eines der Probleme, mit denen Frauen außerhalb der weißen Zivilisation konfrontiert sind, und dass sie ihre eigene Rolle mitunter als Zerreißprobe sehen.