Reisen bildet - mal mehr, mal weniger

Übrigens sagt man ja gerne, dass Reisen bildet. Und es stimmt ja auch: Wer vor ägyptischen oder mexikanischen Pyramiden steht, mit offenen Augen durch den Louvre, die National Gallery in London oder das Metropolitan Museum of Modern Art schlendert, wer antike Ausgrabungsstätten oder in Asien goldene Tempel besucht - der kommt mit mehr als seinem Reisekoffer nach Hause. Nicht selten bleiben einem das mitgebrachte Wissen, die Daten, Fakten und Hintergründe, aber vor allem die Erinnerungen an die aufgesuchten Kulturstätten ein Leben lang im Kopf. Nun kann man auch in Deutschland schöne Reisen unternehmen und viele Eindrücke abspeichern. In München zum Beispiel besucht man die Pinakotheken, die Sammlung Brandhorst, Schloss Nymphenburg, die Residenz, Marien- und Odeonsplatz, den Englischen Garten. Viktualienmarkt oder - vor allem mit Kindern - das Deutsche Museum. Es muss dennoch nicht das Kulturprogramm sein, wovon man den Daheimgebliebenen nach Rückkehr erzählt. Das realisierten wir vor etlichen Jahren, als wir auf den Planken folgenden Dialog zwischen zwei Männern, beide Mitte 30, mitbekamen. Einer war wohl gerade von einem Kurzbesuch in München zurückgekehrt und berichtete mit einiger Fassungslosigkeit von seinen Beobachtungen: „Do sin obends Leit rumgschlappt, äner schäner wie da annere. Riesegroße Sunnebrille uffm Kopp, un die Männer hawwe rosa Pulli um die Schulda ghängt“. „Des is ma a schun uffgfalle“, antwortete sein Kumpel, der sich in „Minga“ offensichtlich auch gut auskannte. „Awwer wesch, was des beschde is?“, fragte Ersterer weiter. „Do laafe Pärsche rum, do sin die Männer schäner als ihr Fraue!“ Wie gesagt: Reisen bildet.

