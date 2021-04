Übrigens wird jeweils am 7. April in den USA der Tag des Gehens zelebriert. Mit flottem Schritt, versteht sich. Bekanntlich hat es die Bewegungswelle Walking mit und ohne Stöcke schon vor Jahren über den großen Teich zu uns geschafft. Aber nicht nur die. Nach US-Vorbild haben Kaffee, Pizza, ja ganze Menüs Beine bekommen. Bekanntlich gibt es diese inzwischen ganz selbstverständlich in der

...