… darf es zum Finale des Wonnemonats sonnig glühen oder stürmisch wehen – aber ohne blauen Dunst, wenn es nach der Weltgesundheitsorganisation geht. Die hat schließlich vor dreieinhalb Jahrzehnten den globalen Nichtrauchertag auf den 31. Mai gelegt. „In eine rauchfreie Zukunft starten“ lautet diesmal das Motto. In eine neue Zukunft macht sich ebenfalls der zunehmend verpönte Tabak auf. Jedenfalls sorgte schon vor Jahren ein Wissenschaftlerteam der auch in den USA aktiven Fraunhofer-Gesellschaft, die einst in Mannheim ihr erstes Forschungsinstitut gründete, für Furore: mit einer molekularen Tabakfarm. Als Seckenheim noch zu den größten deutschen Tabak-Erzeugergemeinden zählte, hätte sich vermutlich kein Landwirt vorstellen können, dass dieses Nachtschattengewächs eines Tages zur Produktion von Impfstoffen und anderer Therapeutika eingesetzt werden würde. Wer weiß, vielleicht kehrt ja die vom Amerika-Entdecker Christoph Columbus nach Europa gebrachte Pflanze zu ihren Ursprüngen zurück. Schließlich galt sie mit ihrem Wirkstoff Nikotin jahrhundertelang als Allheilmittel – gegen Kopfschmerzen, Frostbeulen, Darmwürmer oder Zahnweh. Ob als Saft oder Salbe. Erstaunlicherweise hat die nach dem französischen Gelehrten Jean Nicot benannte Tausendsassa-Substanz zunächst den Weg in unseren Organismus eine Körperstation tiefer gefunden. Bleibt abzuwarten, ob Nikotin-Inhalieren irgendwann ebenso der Vergangenheit angehört wie das einstige Nikotin-Klistier gegen Blähungen. Noch sind die Rauchzeichen uneinheitlich. Waltraud Kirsch-Mayer

