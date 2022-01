Onlineshop-Suchmaschine des Teufels

Übrigens … ist einem manches einfach nicht vergönnt. Zum Beispiel erfolgreich online einzukaufen. Durch zahlreiche Finanzspritz-Boosterimpfungen aufgrund des eigenen Geburtstages, machten wir uns letztens auf die Suche nach einem edlen Feinkostöl. Im Bio-Shop gaben wir „Öl“ in die Suchmaske ein. Was sonst. Nun, was dann passierte, war einer dieser Momente, die einen einfach nur unfassbar aggressiv machen. Wie dieser Moment, wenn plötzlich das WLAN weg ist. Oder, wenn man grade Wimperntusche aufgetragen hat und dann heftigst niesen muss. Oder, wenn man gerade „Öl“ in die Suchmaske eingegeben hat. Und dann dort steht: „Verwende mind. 3 Zeichen.“ Wow. Lieber Online-Shop, das war zu viel für unsere graue Januar-Laune. Doch wir wollten nicht vor dem Internet kapitulieren. Gelten wir doch als Generation „Y“ , Internetkennerin. Wir gaben uns als Sherlock aus und schlauboldeten „Oel“ in die Maske. Mit Genugtuung drückten wir Enter. Zu früh gefreut. „Ihre Suche gab 1 Ergebnis“, stand dort. Was das Ergebnis war? Es war ein Text zu einem bekannten Biohersteller, der in der Mitte seines Namens ein „-oe“ trägt. Nur so viel: Falls Sie von Dienstag auf Mittwoch einen Schrei gehört haben, der aus Mannheim durch die gesamte Rhein-Neckar-Region bis zur Bergstraße und über die Pfalz und wieder zurück hallte: Wir waren das.

