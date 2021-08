Übrigens war es letztens wieder soweit. Die hier Schreibende fährt im Auto an die Schranke des Bürogeländes. Oh nein, Mist! Der Schüsselchip liegt hinten im Rucksack. Der jedoch liegt auf der Rückbank. Mit einer Bewegung, die sämtliche Schlangentänzerinnen der Welt erblassen lässt, wird sich in Richtung Chip gewuchtet. Aber nein: Das Erreichen gelingt nicht. Ganz im Gegenteil. Es wird gekramt,

...