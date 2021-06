Neologismus der Woche: Der "Schussel-Tag"

. . . hätten wir es ja gleich wissen können, dass das nichts wird, gleich, nachdem wir uns beim Einstieg in die Duschwanne unter nicht geringen Schmerzen die Zehen linksseitig angestoßen hatten. Es gibt sie tatsächlich, und Sie werden uns sicher recht geben: unsere sogenannten „Schussel-Tage“. Nichts, aber auch gar nichts will uns dann gelingen, manche Menschen sprechen dann gerne von einem „gebrauchten Tag“. Und wie es bei solchen Gelegenheiten dann zwangsläufig so ist, blieb auch der Duschwannen-Zwischenfall nicht ohne Folgen. Als wir nämlich nur fahrlässig abgetrocknet unsere beiden leicht bläulichen Zehen betrachteten, entglitt die Rasierwasserflasche unseren Händen, zersprang in mindestens 38 recht kleine Teile und ergoss ihren angenehm duftenden Inhalt über die Badematte. Kaum hatten wir die Scherben aus dem Teppich geklaubt, den Staubsauger wieder in die Kammer gestellt und vollkommen außerplanmäßig nass aufgewischt, schütteten wir den Kaffee aus der Kanne mit dem dämlichen Drücker über mehr als den halben Frühstückstisch. Dass es uns später auch nicht gelang, ein wichtiges Dokument knitterfrei in eine Klarsichthülle zu bugsieren, bestätigt nur unsere oben formulierte These. Die Frage stellt sich, was an solchen Tagen zu tun ist? Alles liegen und stehen lassen, den Arbeitgeber anrufen, einen Tag frei nehmen und diesen – gefahrlos – im Bett verbringen? Nein, oh nein! Wir stellen uns unserem Schicksal, wir trotzen den Unbilden des Lebens, lassen uns von William Ernest Henleys großen Versen („Invictus“) inspirieren und bleiben selbst dann gelassen, als uns unsere Allerliebste über den grünen Klee lobt: „Oh, Schatz, du hast ja das Bad und die Küche aufgewischt und endlich deinen Akten-Kram einsortiert!“

