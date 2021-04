Neidisch auf Turteltäubchen?

Übrigens ... fiel letztens beim Solo-Kaffeetrinken im Park eine Feder vor der hier Schreibenden auf die Bank. Der Blick nach oben verriet, woher sie kam: Ein Täubchenpaar hatte es sich im Baum gemütlich gemacht. Wie ein romantisches Postkartenmotiv sahen sie aus, die zwei Turteltäubchen. Sie reinigten ihre Federn, gurrten. Sie wandten einander zu und schmusten förmlich. Vom langen nach oben starren tat der Nacken schon weh, aber die Szene war einfach zu schön. Durch das entgegenfallende Licht konnte man meditativ weiter die Scherenschnittartige Romanze beobachten. Beim Blick in den Park fiel dann auf, dass ungefähr die ganze Parkbelegschaft zu den Vögelchen hinaufschaute. Ja, mit Neid. Das kann man nicht anders sagen. Denn so nah, und so gesellig - waren alle Parksitzer lange nicht gewesen, so schien es. Die Parkgesellschaft starrte weiter. Was die eine begann, weckte die Sehnsucht der anderen. Es war ein bisschen der Effekt, wenn ein Mensch einen Schirm aufspannt, obwohl es nicht regnet, und es dann alle tun. Ach, welch Neid, wenn man doch schon gegen dieses Virus immun wäre. Und gemeinsam frei sein könnte wie ein solcher Vogel. Die Parkgemeinde verständigte sich wortlos: Halten wir noch durch. Wir sehen uns wieder, wenn die nächste Generation Täubchen gurrt. Dann aber richtig! Und wer weiß, vielleicht gibt´s dann sogar ein bisschen von unserem Picknickbrot ab?

