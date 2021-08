Motivation ist alles

. . . nervt es gewaltig, dass die Olympischen Spiele so gar nicht kompatibel mit unseren Fernseh- und Schlafgewohnheiten sind. So müssen wir uns mit Zusammenfassungen begnügen, bei denen zwar die Informationen transportiert werden, Emotionen aber auf der Strecke bleiben. Nehmen wir die olympischen Marathonläufe: Um die zwei Stunden lang keulen die Läuferinnen und Läufer durch Straßenschluchten, Parks, Tunnels, Fußgängerzonen und über Brücken – immer vorbei an den Sehenswürdigkeiten der gastgebenden Stadt. Bei keiner sportlichen Live-Übertragung (die Tour de France ausgenommen) gibt es neben den Höchstleistungen der Athleten so viel Wissenstransfer wie bei einem Marathonwettbewerb. Nur eines ist noch viel aufschlussreicher: selbst mitzulaufen oder zumindest am Streckenrand zu stehen. So erlebten wir einst folgende Szene bei den 42,195 Kilometern durch Mannheim und Ludwigshafen. Irgendwo dort legte ein erschöpfter Teilnehmer eine kleine Gehpause ein, die ihn bei Kilometer 26 an drei zuschauenden Männern, jeder eine Bierflasche in der Hand, vorbeiführte. „Kumm, renn weida“, brüllte ihm einer unvermittelt zu. Ob atemlos oder zu verdutzt, der Marathoni schwieg jedenfalls und ging auf etwas wackligen Beinen weiter. So hörte er hoffentlich nicht mehr, was der Bierflaschen-Mann dann zu seinen zwei Kumpanen sagte: „Isch hab gedacht, des wär än Renn-Marathon und kään Laaf-Marathon!“ Stefan Proetel

