"Marquis", "Baronesse" oder doch "Earl" - welcher Titel darf's denn sein?

Übrigens … habe ich an dieser Stelle kürzlich über Online-Formular-Masken, die mich zur Weißglut treiben, geschrieben. Nun fand ich mich letztens erneut im Online-Formular-Dschungel wieder. Ich klickte mich durch die Seite einer großen deutschen Behörde. Angetrieben von dem Gedanken: „Cool, ich muss nur klicken - nix einschicken!“, war ich voller Vorfreude. Doch schon bei der Namenseingabe ging es wieder los. Die Organisation war auf sehr genaues Ausfüllen bedacht. Seeeeeehr genaues Ausfüllen! Ich sollte meinen Namen angeben. Rufname, Nachname, alles klar. Dann aber gab es noch weitere Kästchen. Alles musste penibel erfasst werden. Es ging weit über akademische Grade hinaus. Am Schluss gab es zudem ein Kästchen, das es in sich hatte. Dort ging es um Namenszusätze. Als ich es anklickte, um die Optionen zu sehen, erschlug es mich gerade zu. Wählen konnte ich etwa zwischen „Baronesse“, „Baron“, „Earl“, „Condesa“, „Edle“ oder „Marquis“. Ich scrollte weiter. In meinem Kopf lebten schon ZDF-History und Phoenix-Dokumentationen wieder auf. Optionen wie „Ritter“, „Marschall“, „Rabe“ oder „Junker“ katapultierten mich in vergangene Zeiten - und ich scrollte langsam sogar vergnügt immer weiter. Die Liste nahm einfach kein Ende. Ich musste bei den gefühlt tausenden Bezeichnungen lachen, bekam richtig Spaß am Auswählen. Und verlor mich (berufskrankheitsbedingt) parallel in anderen Browser-Fenstern in der Recherche zu den Titeln. Wo kommt noch mal das Geschlecht Rabe her? Was war doch gleich ein Junker? Wie ist die Wortherkunft des Wortes Condesa? Nach meinem so spontan nebenbei abgeschlossenen Geschichtsstudium, in dem es mich von einer Quelle zur nächsten verschlug, wählte ich schließlich nach einiger Zeit den nach meinem Wunschdenken perfekten Titel für mich aus. Gespeichert habe ich ihn so natürlich nicht. Aber kurz von einem Leben als Prinzessin geträumt. Und irgendwann mein Seminar „Mediävistik“, ich meine natürlich meinen Behördengang, doch noch erfolgreich erledigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1