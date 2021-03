Ich frage mich oft, was Alya so extrem auf die Palme bringt, dass sie um sich schreit wie eine Verrückte. Überhaupt frage ich mich bisweilen, was für ein Mensch sie ist, ich meine: privat. Zum einen kommt sie daher wie ein aufgeklärtes smart-lächelndes Material Girl in hippen Klamotten, folgt in vielem, etwa Cancel Culture, E-Shoppen oder Feminismus, dem Bildungsmainstream. Und dann ist sie

...