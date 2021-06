Magnetischer Mascara

Übrigens gibt es nichts, was es nicht gibt. Und das gilt auch für Make-up. So kam es, dass die hier Schreibende eine futuristisch aussehende Mascara kaufte. Doch was auf der Verpackung stand, sprengte alle Vorstellungskraft. Oder Erdanziehungskraft? So war nämlich der Kern der Mascarabürste magnetisch aufgeladen, ließ die Verpackung verlauten. Ja richtig gelesen. „Das speziell entwickelte Extender-Bürstchen (...) hat einen magnetisch aufgeladenen Kern und Zickzack-Borsten, die deine Wimpern extrem verlängern“, hieß es dazu weiter im Netz. Der Recherchetrieb setzte ein. Wie soll das gehen, fragte sich die Schminkende. Wissend, dass sowas nicht sein kann! Und sie wurde erneut im Netz fündig. „Der Kern der Bürste (…) zieht die mit magnetischen Mineralien angereicherte Formel an, um die Wimpern über die Wimpernspitzen hinaus zu ziehen für EXTREME Länge!“ Fein. Aber was, wenn ich damit an einem Kühlschrank vorbeilaufe? Der zieht mich ja jetzt schon magnetisch, äh, magisch, an! Lea Seethaler

