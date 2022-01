Ja is(s)t denn schon Ostern?

Übrigens … haben wir an dieser Stelle kürzlich über Schokolollis in Form eines Nikolauses geschrieben. Und wie sehr wir ihnen und ihrer cremigen Süße verfallen sind. Wir betonten damals die Vorliebe für jene Riegel, die mit einer weißen Schokoschicht überzogen sind. Und nun stand heute Morgen eine Kollegin mit der Post bei uns im Raum. Doch außer Post hatte sie SCHOKOLOLLIS (!!!!) dabei! Wir wurden erhört. Oder besser gelesen! Aber Weihnachten war ja vorbei, von daher war das irgendwie seltsam . . . Die Kollegin sagte: „Du glaubst nicht, was es schon im Handel gibt . . .“ – und streckte uns sechs bunte Schokolollis hin, mit kleinen Küken auf dem Papier, die aus einem Ei schauten. Die Osteredition hatte sich somit in unserem Büro eingefunden! Natürlich mit Schoki mit weißem Überzug. So startet der Tag doch wunderbar! Wir rechneten dann beim gierigen Aufreißen der Verpackung (gesundes Frühstück, wir sind bereit) mit einer süßen Kükenform als Prägung. Wurden dann allerdings von einem etwas, wie soll man sagen, krassen Hasen überrascht. Seinem Gesichtsausdruck nach hat er wohl eine Vorliebe für psychedelisch wirkende Drogen – oder er ist einfach fertig mit der Welt, in der es im Januar Osterware im Handel gibt. Egal – happs und weg, wir haben eine Vorliebe für ihn!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1