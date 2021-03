Vor Geburtstagen neigt man zur Nostalgie. Auch mit 28 – fast 29. Was das Jahr gebracht hat und das kommende bringen wird, lauten Fragen. Und was hat sich verändert? Früher, als Junge, konnte man im Frühling etwa mit Freunden draußen bolzen, toben, brüllen. Jetzt? Corona. Auch die Medienlandschaft hat sich verändert. Besonders in letzter Zeit.

Das Verhältnis von Öffentlich-Rechtlichen

...