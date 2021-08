Harmonisches Miteinander von Reiter und Pferd

. . . sind die Bilder der Modernen Fünfkämpferin Annika Schleu und ihrem in Tokio zugelosten Wallach Saint Boy als verstörendes Dokument von Disharmonie und Überforderung zwischen Reiterin und Pferd um die Welt gegangen. Da drängt sich auf, an eine ganz andere Geschichte im olympischen Parcours zu erinnern – zumal diese mit einem treuen Starter beim Mannheimer Maimarkt-Turnier zu tun hat. Rückblick: Halla heißt die Halbblutstute mit enormem Sprungvermögen, die nach kurzer Rennbahnära vom Deutschen Olympia-Komitee entdeckt wird. Allerdings besitzt die als „zickig“ geltende Braune auch das Talent, sich ihrer Reiter zu entledigen. Aber dann kommt ein damals noch unbekannter Hans Günter Winkler, der die „kapriziöse Dame“, so seine Formulierung, zu bändigen versteht, ohne sie zu unterjochen. „Wir drohten uns, wir vertrugen uns, wir vertrauten uns“, umschreibt er später seine hippologische Philosophie. Legendär sollte ihr Paar-Auftritt bei den Olympischen Spielen 1956 werden. Als Winkler beim Mannschaftsfinale im zweiten Durchlauf vollgepumpt mit Schmerzmitteln wegen eines beim ersten Start erlittenen Leistensehnenrisses nahezu betäubt im Sattel sitzt, trägt ihn die eigenwillige Stute fehlerfrei durch die Hindernisbahn – und ermöglicht zwei Jahre nach dem Fußball-WM-Wunder von Bern den goldenen Ritt-Olympia-Mythos von Stockholm. Und als Halla, die Wunderstute mit mehr als 100 Siegen, im biblischen (Pferde-)Alter von 34 Jahren stirbt, widmet ihr sogar die ARD-Tagesschau einen Nachruf. Waltraud Kirsch-Mayer

