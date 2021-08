Freund und Leid des Barfußlaufens

Übrigens erinnern wir uns sehr gerne an die Sommer unserer Kindheit zurück. Ein Grund: Nach der letzten Schulstunde vor den Ferien zogen wir zu Hause unsere Schuhe aus (hellbraune Sandalen) und liefen fortan barfuß durch die nächsten Wochen – in der Wohnung, über den Rasen, auf den schmalen Wegen zwischen den Beeten und rüber zum Nachbarn. „Unten ohne“ wurde nur unterbrochen von Ausflügen auf den Bolzplatz (Kickschuhe), vom Rollschuhlaufen (Turnschuhe) und vom Einkaufsbummel in der nächsten größeren Stadt (Sandalen mit oder ohne Socken, bei Regen Halbschuhe). Je länger der Sommer andauerte, umso unempfindlicher wurden die Fußsohlen. Im September hätten wir vermutlich ohne aufzuschreien über ein Fakirbrett spazieren können. An was wir uns heute nicht mehr erinnern: an schmerzhafte Kontakte mit Schränken, Stühlen, Tischbeinen als Kind. Das bedeutet, dass wir im Laufe der Jahre offensichtlicher viel schusseliger geworden sind. Denn als Erwachsener rammten wir unsere Zehen beim Barfußlaufen viel zu oft gegen irgendwelche Hindernisse. Das war stets so schmerzhaft, dass wir vor lauter Zorn mit dem verletzten Fuß am liebsten noch nach Schrank, Stuhl oder Tischbein getreten hätten. Nun postete ein lieber Kollege ein Röntgenbild: Zehenbruch. Beim Anblick der Aufnahme zuckte es sehr unangenehm in unserem schon öfter ramponierten kleinen Zehen links: Schmerz aus Mitleid heißt das dann wohl. Stefan Proetel

