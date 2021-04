Übrigens verbringt die Mehrheit die Feiertage wohl zu Hause. Balkonien. Die Malediven sind da nicht nur kilometertechnisch in weiter Ferne: Zuhause bleiben, Sie wissen schon. Zwar ist die Hauptstadt der Malediven Malé, was gesprochen auch an Malle erinnert. Und da darf man hin. Oder? Man blickt nicht mehr durch. Wie dem auch sei: Auf den Malediven jedenfalls verweilt derzeit wohl niemand, der

...