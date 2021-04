Übrigens ist der Erfolg der Adler nicht nur den Leistungen unserer Jungs auf dem Eis zu verdanken. Überall in Mannheim und der Region fiebern Fans vor den Fernsehern und Livetickern mit und feuern Endras, Plachta, Smith und Co. auch im heimischen Wohnzimmer an wie in der Arena. So berichteten zwei mir nahe stehende glühende Adlerfans und Dauerkarteninhaber, wie sie die vergangenen Spiele zu

...