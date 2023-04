Eisbär Vanille trifft auf Gehaltsverherrlichung

Mannheim. Übrigens … hab ich’s in letzter Zeit mit Versprechern. Und das als Journalistin. Als ich jüngst redete, rutschte mir der Satz „Das finde ich ja schon gehaltsverherrlichend“ raus. Ich fand’s eine schöne Wortneuschöpfung. Sie ist interessant und vielsagend. Denn verherrlichen wir nicht alle Gehalt? Besonders, wenn man davon schmackhafte Ware kaufen kann? Passend dazu machte ich später beim Kantinengang Kollegen drauf aufmerksam, dass ich Marmorkuchen dabei habe. Woraufhin einer fragte „MaMo-Kuchen?“ und ich prompt freudige Erwartung spürte, ihm einen Unternehmenskuchen im Corporate Design vorzulegen. Vielleicht Deutschlands ersten Lebensmittelfarbe-Zeitungskuchen im Unternehmensblau? Mit QR-Codes aus Marzipan, die direkt zum E-Paper und ins Web führen?

Allemal besser als der vertrocknete Papageienkuchen, der vor Wochen ein tristes Leben in der Büroküche fristete, wäre er jedenfalls. A propos Papageien: Bei den nächsten Versprechern der letzten Wochen blieb es tierisch. Etwa als der liebe Wirtschaftskollege mich in der Kantine fragte, ob ich’s vielleicht an der Schildkröte habe, weil ich so viel esse. Sein Kollege wiederum hatte kurz davor in einem Smalltalk von einem Eisbär Vanille geschwärmt. Ja, der Maimarkt kommt bald, aber „hold my beer“ wenn sich dort ein Eisbär Vanille blicken lässt und nach einem Maimarktbecher fragt. Vielleicht gar nicht so abwegig, denn kalt und süß sind sie ja irgendwie doch zugleich.