Eine neue Spezies Mensch: Die Supermarkt-Frager

Übrigens ... haben wir die Gabe, ständig von Unbekannten in Geschäften angesprochen zu werden. Was die Menschen bei uns suchen? Rat? Nähe? Das Gespräch? Ma weeses ned. Überfallen wollen sie uns jedenfalls nicht. Das erkennen wir nach erster Einschätzung. Wir halten aber trotzdem unseren Geldbeutel ganz fest in der Tasche - zur Sicherheit. „Ist das hier beides Dattelbrot“? fragte uns kürzlich wieder eine Frau dieser Spezies im Supermarkt. „Nein, das eine ist Feigenbrot, das andere Dattelbrot“, antworteten wir nach einem kurzem Blick auf die Ware. Die Frau war nach der Antwort - wie gewohnt - glücklich. Letztens in einem anderen Markt wieder ein Angriff in klassischer Manier: Einfach so aus dem nichts stehen die Frager vor einem. Und strecken einem meist etwas entgegen. Die Unbekannte fragt, was das Produkt koste. „2,99“ lesen wir vom riesigen roten Preisschild ab. „Was, so viel? Geht da nicht noch was“ ist der Tenor der Antwort, die uns ins Bewusstsein ruft, dass wir trotz Rucksack wohl wieder für eine Verkäuferin gehalten wurden. Die Frager erheitern uns so regelmäßig den Supermarktgang. Und wir haben eine Theorie, warum gerade wir gefragt werden. Manchmal mustern wir die Regale dermaßen intensiv auf der Suche nach Produkten, dass man uns tatsächlich für Verkäufer halten könnte. Wir forsten und wühlen. Blicken mit kritischem Blick auf neue Produkte und Inhaltstofflisten. Einmal fragte uns eine ältere Dame in der Drogerie, ob wir das Rouge, das sie vom Tester auf ihre Wangen gegeben hatte, bewerten könnten. Das Licht in diesem Drogeriemarkt liebe sie, erzählte sie uns weiter. Die Atmosphäre verleite sie zum Kauf und entspanne sie zugleich, berichtete sie. Doch erkennen, ob es ihr nun stehe, könne sie daher eben nicht, so die Dame weiter. (Farb-)Beratung Ende, Dame glücklich - war auch hier das Fazit des Dialogs und wir kamen um einen Plausch über Lebensgeschichten herum. Es ist nicht so, dass die Menschen immer älter - oder auf Hilfe angewiesen - sind, die uns fragen. So ist uns ein sehr junger Frager dermaßen in Erinnerung geblieben. Ebenso in einer Drogerie am Paradeplatz trafen wir auf diesen Jungen. Geschickt von seiner Mutter, die draußen einen Kaffee in der Außengastronomie trank, sollte er einen Lippenstift besorgen, erzählte er uns. Wir tippten auf Ablenkungsmanöver für nervige Söhne seitens der Mutter. „Irgendeinen Schönen!“ sollte er besorgen, betonte er mit Nachdruck. Doch der Junge kannte sich dank alter rollengerechter Erziehung natürlich nicht aus. Also fragte er - wen sonst - uns. Wir berieten. Doch der Junge geriet außer Kontrolle und öffnete alle Lippenstifte. Was der junge Mann allerdings nicht wusste: Dass man einen Lippenstift wieder nach innen dreht, bevor man den Deckel wieder draufsetzt. Und so matschte er die gesamte Palette an Testern und teuren Originalen von Markenlippenstift bis Handelsmarke zusammen. Und zwar mit einer solchen Wucht, dass wir nur bei jedem nur so zusammenzuckten. Diesmal wussten wir: Es war Zeit zu gehen! Und zwar sofort - dachten doch alle, er wäre unser Kind. Ohne, dass sie je danach gefragt hatten.

