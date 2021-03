… geht es Ihnen vielleicht auch manchmal so wie uns, wenn Sie zum Beispiel ein Lied hören. Ein Refrain oder auch nur ein bestimmtes Wort daraus löst dann einen Reflex in uns aus. So lauschten wir unlängst „Zefiro torna“, dem schönsten Frühlingslied, das wir kennen, und das wir Ihnen, sollten Sie das wunderbare Madrigal von Claudio Monteverdi noch nie gehört haben, wärmstens ans Herz legen.

