Diese fiesen Schnaken

Übrigens haben wir nicht nur die Nase gestrichen voll, sondern auch den Rest unseres Körpers – der ist allerdings mit roten Quaddeln übersät. Schuld sind die fiesen Stechmücken, in der Region auch Schnaken genannt, die uns gerade besonders heftig anzapfen. Die Experten der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) haben sicher alles Menschenmögliche getan, um die Stechmücken-Kolonien am Oberrhein zu bekämpfen. Doch die zahlreichen starken Regenfälle ließen ihnen kaum Möglichkeiten, die vielen Brutstätten zu finden, in denen sich die Blutsauger rasant entwickelten. Warum wir die Nase voll haben? Seit rund fünf Wochen können wir kaum noch aus dem Haus. Denn wenn nicht gerade die Sonne vom Himmel brennt, und das war in diesem Sommer fast nie der Fall, fallen die Mücken über uns her. Zur Mülltonne: Sprinten wir. Pflanzen gießen: Findet nur noch am Tag statt. Und beim Eintreten ins Haus machen wir uns so schmal, wie es eben geht. Schlüpfen durch einen kleinen Spalt, da sonst zahlreiche Blutsauger mit uns hereinkommen. Spätabends werden wir derzeit auch richtig kreativ, ja fast fasnachtlich: Beim letzten Hundegang ziehen wir Wanderschuhe an – die Strümpfe über das Hosenbein gezogen. Dazu eine Jacke mit Kapuze (tief im Gesicht) oder wahlweise Mütze. Nur die Fingerspitzen (wir müssen die Leine ja festhalten) und die Augen schauen aus dieser Vermummung noch heraus. In diesem Aufzug sind wir nicht alleine: Regelmäßig begegnen uns andere Herrchen und Frauchen, die eine ähnliche Kostümierung tragen. Für Gespräche bleibt allerdings keine Zeit, weil wir alle rennen. Nun mussten wir aber tief betrübt feststellen, dass wir an unserem Tempo arbeiten müssen – denn Zweiflügler sind offenbar schneller als untrainierte Zweibeiner. Gnadenlos stechen sie uns ins Augenlid und in die Finger – die einzigen Stellen, die nicht mit Stoff bedeckt sind. Wir überlegen kurz, ob wir bei der Kostümwahl künftig zum Astronautenanzug greifen sollen. Doch weil die aktuelle Schnakenpopulation „nur“ sechs Wochen lebt, haben wir es ja fast geschafft. Und entscheiden uns, abzuwarten. Schließlich sterben die derzeit aktiven Mücken laut KABS in wenigen Tagen. Was übrigens zuletzt stirbt, ist unsere Hoffnung: darauf, dass nicht die nächste Generation surrend in den Startlöchern sitzt.

