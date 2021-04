Übrigens gibt’s auch im Jahr zwei der Pandemie bislang Verborgenes zu entdecken. Und zwar die Wohn- und Arbeitszimmer unserer Stadträtinnen und Stadträte, oder zumindest das, was sie bei virtuellen Gremiensitzungen davon erkennen lassen. Unerwartetes, Kurioses und Banales offenbart sich bei den Videokonferenzen der Ratsausschüsse, an denen die Öffentlichkeit in einer Art Mischung aus

...