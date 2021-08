Die spinnen, die Denkmalschützer. Überhaupt: Alle spinnen seit neuestem irgendwie. Wahrscheinlich haben G5- und Coronawellen samt Lockdowns da an den Synapsen der Hirnkästen so einiges durcheinandergewirbelt. Nachdem die Denkmalbehörde nämlich das wirklich wunderschöne Mannheimer Stadthaus – wie das pittoreske Nationaltheater ja der touristische Magnet der Stadt, also eine Art Arc de Triomphe

...