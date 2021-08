Die Kunst der Lautmalerei

Übrigens zeichnet unsere Sprache sozusagen akustisch. Bekanntlich beherrschen Kleinkinder die hohe Kunst der Lautmalerei besonders gut. Klar, weiß jeder Erwachsene, dass mit „Miau“ eine Katze gemeint ist. Für Verblüffung sorgt ein im Buggy sitzender Knirps, der auf einen Dackel zeigt und begeistert so etwas wie „woof woof“ ruft. Wieso „woof woof“ und nicht „wau wau“ wundert sich eine Passantin. Als die Mama ihrem Söhnchen auf Englisch antwortet, dämmert der zufälligen Beobachterin der kleinen Szene, dass Fiffi, Waldi und Co. zwar rund um die Welt gleich bellen, aber von Menschen je nach dem Klang ihrer Sprache unterschiedlich imitiert werden. In einem Nachschlagewerk finden sich beispielsweise folgende Varianten zu unserem Hahnenschrei – „Kikeriki“: Das italienische „Chicchirichi“ hört sich ja noch ähnlich an, was ebenfalls für das koreanische „Ko-ki-oh“ gilt. Hingegen würden wir wohl nie auf die Idee kommen, dass im Armenischen „Tsoo-ghoo-roo-ghoo“ gekräht wird. Und wo wohl das Schwein „Buhi buhi!“ grunzt? Im Land der aufgehenden Sonne! Hingegen dürfte Japaner verwundern, dass deutsches Borstenvieh „oink oink“ von sich gibt – was im Schwedischen „nöff nöff“ klingt. Dagegen erweist sich die Biene verbal als ziemlich global: Schließlich summt sie „bzzzz bzzzzz“ im Englischen wie Spanischen, „Zzzzzzzzz“ bei uns und „Vzzz“ im Türkischen. Dafür brummt die südkoreanische Honigproduzentin mit „Booommm booommm“ aus der Reihe. Ganz schön verwirrend, all die tierischen Schall-Wörter. Waltraud Kirsch-Mayer

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1