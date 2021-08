Die Geschichte der Unterhose

Übrigens tat sich an einem 5. August in New York Erstaunliches: Auf dem Times Square tauchten Hunderte Männer und Frauen in Unterwäsche auf. Auch wenn der Ehrentag von Dessous, ob aus Nobelspitze oder Feinripp, in Europa weniger spektakulär zelebriert wird, so drängt sich die Frage auf: Wie leibhaftig hat unsere Körperverhüllung begonnen? Mit Feigenblättern! Bekanntlich verwendeten diese Adam und Eva, als sie laut Bibel ihrer Nacktheit gewahr wurden. Völkerkundler gehen freilich davon aus, dass Urmenschen den Lendenschurz nicht aus Scham, sondern zum Schutz vor Sonne und Kälte getragen haben. Gleichwohl sollte Jahrtausende später eine „Schamkapsel“ kreiert werden – als höfische Herren Strumpfhosen mit beutelartigen Gebilden trugen. Und bei Damen trieb die Darunter-Mode Blüten der aufbauschenden wie einschnürenden Art: vom Hüftpolster bis zum Korsett. Rückblickend mag man kaum glauben, dass bis weit in die Neuzeit das Unterbeinkleid verpönt war – und nicht etwa „unten ohne“. Kurioserweise sollte das die Cholera ändern, jedenfalls beim Militär. Als bei einem Feldzug mehr preußische Soldaten an dieser Seuche als auf dem Schlachtfeld starben, gab Wilhelm I. seinen Widerstand gegen das angeblich so unnütze wie unmännliche Textil auf. Allerdings dauerte es noch ziemlich lang, ehe sich bei Frauen erst der Schlüpfer durchsetzte und später der Slip einen Siegeszug erlebte. Auch dank eines Mini-Stoffeinsatzes: Schließlich ist es der Zwickel, der Zwicken und Zwacken an empfindlicher Stelle verhindert! Waltraud Kirsch-Mayer

