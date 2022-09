Die Adler Mannheim sind auch in der Antwerpener Drag-Szene sehr beliebt

Mannheim/Antwerpen. Übrigens sind die Adler Mannheim auch in der Drag-Queen Szene in Antwerpen sehr beliebt. Drag steht dabei für „dressed as a girl“ (zu deutsch: angezogen wie ein Mädchen). In pompösen Kostümen zeigen Menschen aller Geschlechter, was sie in den Höchsten aller Higheels tanzen können. Bei einem Besuch der belgischen Stadt erspähten wir also bei einem Auftritt mehrerer Königinnen eine, die doch tatsächlich in einem Trikot der Adler hinter der Bühne herumwuselte. Erst dachten wir, wir hätten uns verguckt. Aber nein. Es war tatsächlich ein original Adler-Trikot in mitten der Regenbogenkostüme – wenn auch nicht das Aktuelle. Die Drag Queen zeigte das überlange Shirt von einer ganz anderen Seite: Gepaart mit einer Netzstrumpfhose, hohen roten Stiefeln und neonorangenen Ohrringen. Statt Eishockeyschläger hielt sie eine Handtasche. Sie wusste ohne Zweifel, wie sie das Trikot auch ohne breite Schulterprotektoren in Szene setzen kann. Und so kamen wir nicht darum herum, die Modeentscheidungen der Spieler auf dem Eis in Frage zu stellen. Plötzlich fuhren sie in unseren Köpfen mit langen blondierten Haaren und hohen Socken über das Eis –mit kalten Beinen sicherlich, so ohne dicke Hose. Um den Puck zu schlagen, schwingen sie ihre Handtaschen. Diese müssten allerdings gut verschlossen sein, damit nichts herausfällt. Ob es dann jedoch noch Eishockey genannt werden kann ist fraglich. Nichtsdestotrotz – eine Partie der Drag-Adler würden wir uns nicht entgehen lassen, falls die Ikone aus Antwerpen es je in das Designteam der Mannheimer schafft.

© Julius Paul Prior