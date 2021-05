Der wohl teuerste Plastikchip Mannheims

… sind wir neulich beim Einkaufen betrogen worden. Nun, korrekterweise müssten wir ja sagen „vor dem Einkaufen“, denn mit den Angeboten im Supermarkt und ihren Preisen hatten weder Tat noch Täterin viel zu tun. Man könnte auch von Schiebung sprechen, schließlich ging es um einen der neuerdings überlebenswichtigen Einkaufswagen. Sind diese doch nun sozusagen unsere Eintrittskarten in die Welt der Waren – und daher so begehrt wie selten. Dabei hatte alles so gut angefangen, kaum hatten wir unser Auto in eine der beiden letzten freien Lücken gezirkelt, da ratterte auch schon eine „Dame“ ihren Einkaufscaddy vor den Kofferraum in der Parkreihe direkt hinter uns. Wir legten einen kurzen Sprint hin, um als Erster bei ihr zu sein, aus dem Augenwinkel hatten wir beobachtet, dass zwei ältere Herren denselben Impuls hatten – nur langsamer. Mit einem demonstrativ nach oben gereckten Euro zwischen Daumen und Zeigefinger signalisierten wir unser Interesse an dem Karren, die Frau nickte, das Geschäft war gemacht. Als wir anderthalb (!) Stunden später selbst unseren Einkauf verstauten, den Caddy über den dann ziemlich leeren Parkplatz in den dafür vorgesehenen Unterstand schoben und die Kette mit dem Einklink-Mechanismus betätigen, hatten wir für unseren Spieleinsatz von einem Euro eine kleine Plastikscheibe gewonnen. Die Täterin war da mit ihrer Beute längst über alle Berge. Bestimmt hat sie sich mit unserem Geld ein schönes Wochenende gemacht … Roger Scholl

