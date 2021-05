Der Kall will keine Igel auf die falsche Rheinseite setzen

Kennä Sie die Fraa Popp? Nää? Isch a nädd, dess heeßt, isch kännse schunn, vumm Lesä in de Zeidung, awwa isch kännse hald nädd persänlisch. Dess iss die Fraa, derdaag wars drin gschdønnä, die øndä Neggapromenaad wohnä duud unn sisch do riehränd um die Iggl kimmerd.

Die Tierlin schtrommarä do in de Gärddä unn øm Negga-Ufa rum. Alsämol wachä se zu frieh odda zu schpeed ausm Windaschloof uff. Odda kummä freilisch als a ä mol in Not – odda ins Unnagewischd, ä Sach, die mir jo nädd bassierä kängd. Sei’s drumm. Dønn kummd die Fraa Popp unn beppelt die klänä Schdacheltrega middäm Fleschl widda uff. Unn wildertse dønn widda in dä freiä Naduur aus.

Awwa wissda wo? Im oder øm Trassewald in Friesenä. Wissda, wo dess iss? Rischdisch: driwwä! Kønnsch do noch? Mir fehlä do die Wørdä. Also alles was räschd iss, awwa du kønnsch doch kän Iggl vumm Negga ønn de Rhoi fasetzä – unn dønn a noch uff die falsch Seit! Än Mønnema Iggl in Lumbehaafä? Dess armä Tierlä! Isch kennd heilä, plerrä wie än Schllosshund. Wass will dønn der Iggl dodriwwä? Wo doch so än Iggl ga kän Riesling trinkt! Unn die Wirma unn Zeisch, dess schmeckt doch do driwwä alles nooch Ønilin! Der Iggl wärd doch do driwwä buchschteeblisch zum Dräggiggl. Dass dess de Tierschutz zulossd, iss allahønd! Isch wär misch do mol akundischä. Alla dønn …

