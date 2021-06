… wird jeweils am 11. Juni in den USA der National German Chocolate Cake Day zelebriert. Wow! Aber was verstehen Liebhaber von Muffins, Donuts und Co. unter deutschem Schokoladenkuchen – meinen sie damit Schwarzwälder Kirschtorte? Bekanntlich präsentiert sich der „Old Germany“-Kuchenklassiker innen, außen und obendrauf mit dem köstlichen Kakaoprodukt. Als typisch deutsch gilt natürlich auch

...