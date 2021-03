  Der Berliner Berlinale-Bär tanzt - nicht mehr!

Berlinale ohne Berlinale-Stress. Online statt vor Ort. Das klingt zunächst gut. Kein unzeitiges Aufstehen, kein Drängeln beim Einlass, kein Hindernislauf zum Kinosessel. Kein Hetzen zwischen den Spielstätten, keine Handgreiflichkeiten um die Zeitungen im Pressezentrum … Vielmehr gemütliches Sichten am heimischen Bildschirm, notfalls im Pyjama.

Doch die Freude währt nur kurz. Der persönliche Austausch fehlt, die nervöse Energie, die schon dadurch entsteht, dass man persönlich Teil des Festivals ist. Kein italienischer Kollege, der schwört, bereits den Siegerfilm gesehen zu haben, während man selbst seine Zeit in einer gleichermaßen schwermütigen wie langatmigen Taiga- oder Tundra-Romanze mit usbekischen Untertiteln vertrödelt hat. Egal, dass sich der heiße Tipp letztendlich als völlig falsch erweist. Die Qualität des Werks - zu nachtschlafender Zeit mit mühsam ergattertem Ticket nachgeholt - besteht auf Nachfrage lediglich darin, dass die Maghreb-stämmige „donna delle pulizie“ (das klingt definitiv besser als „Putzfrau“) einer „guten Freundin“ des rasenden römischen Reporters in ihrem Sekundenaufritt als Zugehfrau mit Migrationshintergrund geglänzt hat.

Virtuell funktioniert - bester Streamingqualität zum Trotz - ein Filmfest nicht. Kein Frieren am Roten Teppich. Keine winkenden Stars, keine krakeelenden Fotografen, keine Autogrammjäger mit vor Aufregung geröteten Gesichtern. Lediglich in Sachen Ernährung kommt etwas Filmschau-Feeling auf. Statt sich an den heimischen Herd zu begeben, muss man - aus Zeitgründen versteht sich - bei einem Lieferdienst bestellen. Burger, Pasta, Pizza … Da erinnert man sich wohlig an die Imbissbuden rund um den eigentlich verhassten Festivalpalast. Gebhard Hölzl