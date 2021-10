Kennä Sie zufellisch Metzgasleit? Also Leit, die ä Metzgarei hawwä? Also isch schunn, familiär, privat unn sozusagä nadierlisch a gschefdlisch, also als Kundä. Bei mir iss die „Fleesch- unn Wørschd-Dischdä“ sogar bsunners hoch, weil isch zudem ball zwønzisch Johr iwwär ännarä Metzgarei gewohnt habb. Desdewegä hawwisch so ä Gschpier fär Kwalideed, Preisä, Frischä unn Gschmack, ä Aag fär

...