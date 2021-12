Das Auto, das einen förmlich anschrie...

Übrigens … wissen wir nicht, ob Sie das Gefühl kennen, sich von Slogans und Schildern angesprochen zu fühlen. In letzter Zeit, durch Corona in einer Art Dauerbeschallung, haben wir solche Sprüche oft falsch gelesen. Wir waren beim Einkaufen, als wir auf einem Schild an einem Korb „Impfangebot“ lasen. Neugierig wollten wir hineinschauen, dann merkten wir, dass dort nur „Im Angebot“ stand. Wir mussten feststellen, dass unser Gehirn im Seuchenmodus wieder auf Alarm und Auto-Vervollständigen geschaltet hatte. Ebenso passierte es uns beim Handy, als oben links „4G“ für die Netzverbindung angezeigt wurde. Wir im Halbschlaf morgens aber beim Blick auf das Handy sofort dachten, es gäbe (schon wieder) eine neue Regel. Und wir erschraken, dass wir sie verpasst hätten. Als wir dann unter der Dusche die Balea Vanille-Haarspülung „Intensivpflege“ griffen und sie leider mit anderen Augen lasen, erreichten die Faxen unseres Corona-überlasteten Gehirns ihren Höhepunkt. Nun ja, und als wir dann letztens fröhlich und motiviert zur Arbeit liefen, fiel uns ein Nummernschild ins Auge. Wir schauten ein Mal, zwei Mal - drei Mal. Hofften auch hier insgeheim wieder auf einen Überlastetes-Gehirn-Fehler. Doch wir wurden enttäuscht. Wir wurden direkt angesprochen. Von diesem Auto: „Halt's MA:UL“ prangte dort deutlich. Dabei hatten wir doch gar nichts gesagt! Oder hatte unser Corona-Hirn wieder zu viel gedacht und das war das unbewusste Zeichen es zu stoppen?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1