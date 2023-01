Mannheimer Morgen Plus-Artikel Zeitzeichen Darum bricht die HBO-Serie "The Last Of Us" den Videospielfluch

Die Umsetzung erfolgreicher Games mit Schauspielenden, war bisher fast immer ein Flop. Der gerade bei Sky angelaufene Mehrteiler auf der Basis des postapokalyptischen Spieleklassikers setzt Maßstäbe, an denen sich alles weitere messen lassen muss