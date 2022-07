Butter bei die Kekse

Übrigens … behält man Geheimnisse lieber für sich. Oder vernichtet sie, bevor die Freunde sie finden. „Guten Morgen Lea. Hoffe du bist nicht böse, wir haben heute Nacht noch von deinem Keksschnaps getrunken. Ich kaufe dir selbstverständlich eine neue Flasche bzw. gebe dir das Geld.“ Einmal steigt man aus, geht früher als sonst nach Haus. Dann das. Ist die Freundschaft jetzt aus? Nein, aber die Zeit, in der man des Geheimverstecke an andere verraten hat. Denn er war schon eine Besonderheit, der hellbraune Likör aus Butterkeksen, der einmal im Halbjahr im in einem großen Discounter im Angebot ist. Schon damals, als er mich aus dem Regal anlachte, war es um mich geschehen. Denn er rief unweigerlich Kopfkino in mir hervor: Wie muss die Herstellung vonstatten gehen? Ist er aus gepressten und dann vergorenen Keksen hergestellt? Wird er abgesiebt? In einer Art Riesenmixer oder gar Zentrifuge zubereitet? Denn es war gar kein Sediment zu sehen: Und so floss er samtig-zart in meine Kehle. Vielleicht hätte ich meine emotionale Geschichte noch an dem Abend erzählen sollen. Damit man mir mich meines Schatzes nicht beraubt hätte. Tja, wie gewonnen, so (im Mund) zerronnen. Lea Seethaler

