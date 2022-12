Die derzeit häufigste Frage: Und, hast du schon alle Geschenke beisammen? Das richtige Geschenk zu finden, ist keine leichte Aufgabe – dabei haben wir ja eigentlich immer viel Zeit, uns auf Weihnachten vorzubereiten – das Fest der Feste kommt ja schließlich nicht überraschend. Und dennoch setzt uns der sich scheinbar immer schneller nähernde Termin alljährlich unter Druck. Doch warum gibt es den alten Brauch, sich unter dm Christbaum Geschenke zu machen?

Wir mache es aus einem guten Grund: Ohne Geschenke würde unsere Gesellschaft zerbrechen. Schenken gilt bei Kulturwissenschaftlern – ja, die gibt es – sozusagen als sozialer Kitt. Denn, auch, wenn wir gern selbstlos behaupten, es sei nicht so, ein Geschenk erfordert immer ein Gegengeschenk – und sei es auch „nur“ eine tief empfundene Dankbarkeit. Durch diesen symbolischen Tausch entsteht eine Verbundenheit. Das ist auch der Grund, warum die meisten lieber schenken, als dass sie beschenkt werden. So kann man selber entscheiden, mit wem man eine Verbindung eingehen will. Im Grunde ist das besser, als es beim ersten Lesen aussieht.

Das soll aber nicht heißen, dass man wirklich immer aus Berechnung schenkt. Es drückt im besten Fall natürlich auch Freude, Zuneigung, Liebe und Verbundenheit aus. Egal, ob groß, klein, viele Geschenke oder ein einziges – diese Tradition des richtigen Geschenksuchens ist mit viel Herzenswärme und Wertschätzung für die Person, die beschenkt werden soll, verknüpft. Dann ist es genau richtig.

Schenken macht glücklich. Das hat die Glücksforschung – auch die gibt es – wissenschaftlich durch Experimente nachgewiesen. Wenn man anderen etwas schenkt, hat das positive Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden. Nicht nur der Beschenkte erlebt also ein Glücksgefühl, sondern auch der, der schenkt. Schenken ist also etwas Positives, was glücklich macht, wenn es aus tiefstem Herzen und letztlich dann doch ohne vordergründige Gegenerwartung geschieht.