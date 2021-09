Auf der Suche

… ist uns nicht mehr in Erinnerung, wie oft es in dieser schönen Rubrik bereits um das weniger schöne Thema Vergesslichkeit ging. Sei’s drum. Wir können uns allerdings schon erinnern, dass wir in den vergangenen Jahren zu Hause zunehmend oft in eine höchst unangenehme Situation kommen. Wer in einer Stadtwohnung lebt, kennt das: In den seltensten Fällen ist vor der Haustür ein Parkplatz frei. Man dreht dann halt ein paar Runden und findet irgendwo in einer anderen Straße eine freie Stelle. So weit, so schlecht. Nun ist es gerade in Homeoffice-Zeiten so, dass man nicht gleich am nächsten Tag wieder sein Auto braucht. Zumal ja gerade innerstädtisch die Wege kurz und zu Fuß oder auf dem Rad sehr gut zu bewältigen sind. Das aber ist ein Problem. Mit jedem Tag, ach was: mit jeder Stunde, verblasst nämlich die Erinnerung daran, wo wir das Auto eigentlich abgestellt haben. Mit schönen Grüßen an die lieben Nachbarn, die dieses befremdlich anmutende Schauspiel vermutlich kopfschüttelnd von ihren Fenstern aus beobachten: Wir laufen dann zunächst in die eine von fünf möglichen Straßen und bedienen dabei immer wieder die Fernsteuerung zur Öffnung des Autos – in der Hoffnung, es irgendwo blinken zu sehen. Leider sind wir dabei meist glücklos und finden unsere Familienkutsche frühestens in Straße vier oder fünf. Aber wohl dem, der Kinder hat. Sind sie zuvor mitgefahren, wissen sie immer – und wirklich immer – auch noch nach etlichen Tagen, wo das Auto geparkt ist. Beneidenswert. Stefan Proetel

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1