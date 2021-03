  Auf der Suche

Anders als meine Vorautoren kann ich keine tiefgreifende emotionale oder prägende Beziehung zu Kultur vorweisen. Zwar habe ich schon immer gerne Bücher gelesen – darunter auch Klassiker wie Hermann Hesse, Friedrich Schiller und Siegfried Lenz –, ich höre gerne Musik – von Soundtracks bis Metal – und Künstler wie Salvadore Dalí bewundere ich trotz ihrer fragwürdigen Privatleben für ihre Talente mit Farbe und Pinsel. Doch würde ich mich nie als sonderlich interessiert an oder verwoben mit Kultur bezeichnen. Daher zog sich bei mir ein bisschen die Brust zusammen, als ich gefragt wurde, ob ich nicht darüber schreiben möchte, was mir die Kultur bedeutet.

Denn um ehrlich zu sein: Ich hatte keine Ahnung, was sie mir bedeutet. Bis der Lockdown kam, war sie eben einfach da. An jeder Ecke, in jedem Moment. Warum also explizit darüber nachdenken, ob sie eine tiefere Bedeutung für mich hat, wenn sie doch selbstverständlich ist?

Selbstverständlich.

Dieses Wort hat einen sehr komischen Beigeschmack. Denn auf einmal wird mir klar, dass sie das nicht ist. Es fehlt auf einmal etwas im Leben und sogar ich – völliger Durchschnitt – spüre es extrem. Es fängt bei der Alternativlosigkeit an: heute Abend wieder einen Film auf Netflix? Oder wird es eine Serie? Fühlt sich an, als hätte ich alles schon gesehen. Dann doch eine Runde am Computer zocken. Jeden Abend, auch am Wochenende. Das Highlight sind Besuche im Wald mit dem Hund. Aber den ganzen Tag lang? Eher nicht. Also wieder zuhause auf der Couch, dann am Schreibtisch.

Normalerweise haben wir am Wochenende Pläne, haben Gäste oder sind bei Freunden und Familie zu Besuch. Werktags entscheiden wir spontan, essen zu gehen, in die Stadt zu fahren oder ins Kino zu gehen. Wir beschenken einander mit Besuchen im Theater, Konzert- und Zirkuskarten oder freuen uns einfach schon mal auf die Festivalsaison. Um diese Zeit stehen die Termine längst fest, das Line-up wird nach und nach bekanntgegeben und man bespricht sich mit den anderen, wer was mitnimmt, erinnert sich an vergangene Sommer, hält vielleicht schon die Kiste mit dem Gasbrenner und dem Einweggeschirr im Keller bereit. Freut sich.

Von dieser Vorfreude ist seit Monaten nichts zu spüren. Mein Interesse an Theaterstücken und Inszenierungen läuft mittlerweile gegen Null. Anfänglich habe ich mir noch Online-Veranstaltungen angeschaut, habe aber relativ schnell wieder abgeschaltet. Ich weiß, dass sich die Theatergruppen, Musiker und Artisten viel Mühe geben, auch im Lockdown Stücke zu produzieren und zu zeigen. Aber die Darbietungen live auf der Bühne zu sehen ist das, was mich reizt. Genauso will ich, dass beim Ertönen der ersten Klänge meine Nackenhaare zu Berge steigen, sich Gänsehaut auf meinen Armen bildet. So schön die digitalen Ideen auch sind, für mich sind sie nichts. Ich lebe privat so viel in der digitalen Welt, dass ich mich richtig darauf freue, auch mal analog etwas zu sehen – und auch zu spüren. Doch wann?

Ich denke, durch diese Pandemie merkt auch der Letzte, dass Kultur mehr ist als Texte zu interpretieren, Gemälde zu analysieren und den tieferen Sinn in der Musik zu suchen. Für mich bedeutet sie Erinnerungen, Freundschaft, Freude, Emotionen, Gesellschaft, Erfahrung. Sie ist alles andere als selbstverständlich. Und ob bewusst oder nicht, sie ist Teil meines Lebens.

Mitglieder der Redaktion schreiben samstags, warum Kultur für sie relevant ist. Folge 6: Jessica Blödorn