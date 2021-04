Klar, ich bin auch manchmal blöd. Und das Schlimme ist: 1. Ich will das nicht. 2. Ich bemerke es gar nicht. Dafür die anderen umso mehr. Es ist das Problem, das auch in Beziehungskistenworkshops seit Jahrtausenden gelehrt wird, das Sender-Empfänger-Ding, bei dem jemand was sagt, und es kommt ganz anders an. Ich finde, dass sollte der Empfänger verzeihen, wenn der Sender zurückrudert und -

