Am 4. Juli ist "Alice im Wunderlang"-Tag

…heißt die im Technoseum laufende Sonderausstellung „Kopfsalat“. Aber dieser hat mit dem grünen Gemüse so viel oder so wenig zu tun wie mit dem südfranzösischen Fluss namens Salat. Vielmehr geht es um optische Phänomene und Sinnestäuschungen. Da trifft sich gut, dass der 4. Juli als „Alice im Wunderland“-Ehrentag gilt. Bekanntlich ist in deren vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll erdachten Welt ebenfalls nichts, wie es scheint. Die kleine Heldin mit der großen Fantasie kommt zur Erkenntnis, dass es gelingt, das Unmögliche zu schaffen, wenn es nur für möglich gehalten wird. Nicht nur in der Technoseum-Schau sorgen Spiegel, Licht und Schatten für Verwirrung jenseits der Logik. Alice lotet schon vor mehr als 150 Jahren in dem Kinderbuchklassiker Grenzen von Wahrnehmung und Bewusstsein, von Zeit und Raum aus. Von wegen nur fabuliert! Schließlich hat die Medizin Beschreibungen ihres mal schrumpfenden, dann wieder wachsenden Körpers verknüpft mit dem Gefühl von rasender wie schleichender Zeit übernommen und eine Migräne mit solcherart Begleiterscheinungen als Alice-im-Wunderland-Syndrom bezeichnet. Und wir alle dürften schon mal den berühmten Dialog zwischen Alice und dem Weißen Hasen nachempfunden haben: „Wie lange ist für immer?“ Die Antwort: „Manchmal nur eine Sekunde!“ Waltraud Kirsch-Mayer

