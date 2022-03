20 Jahre Spotify: Das meistgestreamte Lied kommt von Apache 207

Mannheim. Am 13. März 2012 startete Spotify in Deutschland. Seitdem hat der schwedische Streaming-Marktführer mit den später gestarteten Apple Music oder Deezer dafür gesorgt, dass digitales Musikhören auch hierzulande mehrheitsfähig geworden ist. Zum Jubiläum wird der mit Zahlen eher knausrige Konzern mitteilsam. Und lässt unter anderem wissen, dass von 2012 bis Ende 2021 450 Milliarden Mal Musik auf Spotify gestreamt wurde. Und das erfolgreichste Lied komme aus Ludwigshafen. Klar, „Roller“ von Apache 207. Der Rapper ist in den Top 100 der meistgestreamten Songs stolze sechs Mal vertreten, Das toppt nur Genrekollege Capital Bra mit sieben Einträgen. Auch ein Deutschrapper wie Raf Camora (5) toppt noch die meistgestreamten Acts der (überwiegend westlichen) Welt: Ed Sheeran taucht in den Zehn-Jahres-Charts immerhin dreimal auf, Justin Bieber, Billie Eilish oder Eminem zweimal und The Weeknd sowie Adele je einmal. Seltsamerweise ist Hip-Hop aber nur das am drittmeisten gefragte Genre nach Pop und Rock. Tief drin sind die Deutschen musikalisch treue Seelen. Schließlich kaufen sie im Vergleich immer noch rekordverdächtig viele CDs und LPs. Letztere werden wohl gar nicht so selten verpackt ins Regal gestellt – und per Stream gehört.

