Wie schreibt man einen Sommerhit?

Mannheim. „Einfach und eingängig“ sollte ein Sommerhit sein. Für Udo Dahmen, Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg, sind aber weitere Kriterien ausschlaggebend: „Es geht um die Tanzbarkeit und inwieweit man die Melodie mitsingen kann“, erklärt er. Oft komme ein mediterraner Touch dazu, der Fernweh oder die Sehnsucht nach Freiheit weckt. Der Gedanke an den Sommer werde durch lateinamerikanische, afro-kubanische oder brasilianische Musik unterstützt, sagt der Experte. Wenn der Song eine hohe Position in den offiziellen Deutschen Charts erreicht (meist Platz 1), ist der Sommerhit perfekt. Gekürt wird der Sommerhit des Jahres von den Marktforschern GfK Entertainment seit 1990.





Der Text...

...sollte nicht zu anspruchsvoll sein. „Beim Hören des Songs wollen wir uns leicht fühlen, wie wir uns das vielleicht bei einem Sommertag am Strand vorstellen“, erklärt Musikexperte Udo Dahmen, einer der beiden Geschäftsführer der Popakademie Mannheim. Tatsächlich zählte Ricky Martin in seinem Megasommerhit „Maria“ (1995) nur bis drei - auf spanisch. Rumänisch funktioniert auch: Mit „Dragostea din tei“ (deutsch: „Liebe auf dem Lindenbaum“) landeten die drei Jungs von O-Zone 2004 einen Riesenhit. Unabhängig von der Sprache sollte es um Sonne und Strand gehen: „Vamos a la playa“ (spanisch für „Lass uns zum Strand gehen“) singen oder ständig das Wort „summer“ einstreuen, ist immer gut. „Alle können nach kurzer Zeit mitsingen - ob betrunken oder nicht“, fasst Musikpsychologe Andreas Lehmann zusammen.





Die Melodie...

...muss direkt ins Ohr gehen. „Es zählt eine eingängige Melodie gepaart mit nicht zu langsamen Rhythmus und einem Groove, der vielleicht an Sommerwind und sanftes Fächeln erinnert“, beschreibt es Prof. Dahmen. Viele Songs lebten von Einflüssen jamaikanischer Musik wie Reggae. Auch Samba-Rhythmen seien öfter zu hören, so der Wissenschaftler. Ganz wichtig: Man muss zu den Liedern tanzen können.





Die Zielgruppe...

...sind wir alle! „Sommerhits sind das Vehikel, das die Leute zusammenbringt“, sagt Lehmann. Draußen sein, warme Temperaturen, zusammen trinken und tanzen - zum besonderen Lebensgefühl im Sommer gehörten bestimmte Lieder, so der Psychologe. „Der Sommerhit ist der Kulminationspunkt all dieser Sehnsüchte“, sagt auch Experte Dahmen. Und gerade weil viele in dieser Jahreszeit Positives erlebten, erinnerten sie sich auch oft noch Jahre danach an diesen einen Hit, zu dem sie damals dieses und jenes taten...





Die Plattenindustrie...

...ist nicht wirklich Schuld. „Die meisten Sommerhits ergeben sich eher“, sagt der Business Direktor und ebenfalls Geschäftsführer der Popakademie Mannheim, Hubert Wandjo. Es gebe zwar immer wieder Produzenten, die bewusst versuchten, solche Hits zu produzieren. Entscheider sei aber das Publikum. Große Neuveröffentlichungen gibt es laut Wandjo im Sommer jedenfalls nicht - Hauptzeit für neue Alben sind das Frühjahr und der Herbst.

Die Künstlerinnen und Künstler...

...sind meist Eintagsfliegen, die mit ihrem Sommerhits über Nacht berühmt werden. Oder wüsste irgendwer, was Las Ketchup („The Ketchup Song“), Los del Rio („Macarena“) oder Bellini („Samba de Janeiro“) heute machen, geschweige denn, wer oder was sich hinter diesen Gruppen verbirgt? Ausnahmen gibt es aber immer wieder: Kid Rock etwa war längst berühmt, als er mit „All Summer Long“ den Sommerhit des Jahres 2008 landete.





...Und auf Mallorca so?

Tja. Hier ist alles noch ein bisschen einfacher, noch ein bisschen direkter. Die Interpreten heißen Jürgen Drews, der als König von Mallorca gilt oder Mickie Krause (Kronprinz). Auch ein Kracher auf der spanischen Ferieninsel ist „Scheiss drauf! Malle ist nur einmal im Jahr“ von Peter Wackel. Musikexperte Wandjo zu den Kriterien eines Ballermann-Hits: „Er muss unter alkoholisiertem Zustand funktionieren und die niedrigsten Instinkte ansprechen.“

Die erfolgreichsten fünf Sommerhits aller Zeiten

Die bisher erfolgreichsten Sommerhits decken einen Zeitraum von knapp einem Vierteljahrhundert ab.

Schlusslicht der Top 5 nach Chartplatzierungen ist „Mr. Vain“ von Culture Beat (neun Wochen auf Platz 1) im Jahr 1993. Udo Dahmen erinnert sich: „Ein mainstreamiger Eurobeat mit einer sehr eingängigen Melodie.“

Auf Platz 4 folgen zwei Titel: „Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix)“ von Imany (zehn Wochen auf 1) aus dem Jahr 2016 ist für Dahmen „ein sehr stimmiger und schlüssiger Song - auch in Verbindung mit dem Video. Moderne und Klassik werden kombiniert“. Ebenfalls zehn Wochen auf Platz 1 war „Wake Me Up“ von Avicii aus dem Jahr 2013. „Freiheitsgedanke und die Sozialgeschichte des Rave werden thematisiert. Zwei Mädchen fühlen sich auf dem Land nicht wohl. Auf Aviciis Rave können sie ausbrechen“, erklärt der Musikexperte.

Auf Platz 3 landet „Mambo No. 5 (A Little Bit Of...)“ von Lou Bega (elf Wochen auf 1) aus dem Jahr 1999. Für Udo Dahmen „der Latin-Lover“. Interessant für den Direktor der Popakademie: „Gemessen am Weltumsatz die bis heute erfolgreichste Single aus Deutschland. Vorlage war ein Stück des kubanischen Musikers Pérez Prado von 1949. Markant sind die besungenen Namen unterschiedlicher Frauen.“

„Dragostea din tei“ der Band O-Zone (14 Wochen auf 1) aus dem Jahr 2004 ist der bisher zweiterfolgreichste Sommerhit. Dahmen erinnert sich, dass das Stück „schon ein Jahr zuvor in Rumänien auf den Markt kam, dem Heimatland der Band. Der Song mit der einfachen Melodie lief damals bei jeder Strandparty.“

Der erfolgreichste Sommerhit bis heute ist „Despacito“ von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (17 Wochen auf 1) aus dem Jahr 2017. Dahmen erklärt den Erfolg: „Hier werden auch im Video alle Klischees erfüllt: Das Tropisch-Mediterrane trifft auf den Cumbia-Rhythmus. Dazu Tänzerinnen, die am Wasser eine große Strandparty feiern.“

Zuletzt waren die offiziellen Sommerhits in Deutschland übrigens im Jahr 2020 „Savage Love (Laxed – Siren Beat)“ und stammt von Jawsh 685 & Jason Derulo, 2021 Ed Sheerans "Bad Habits". Der aktuelle wird Ende Juli/Anfang August gekürt.