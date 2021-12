Wer in Deutschland über Wein spricht, wird unweigerlich auf sie stoßen: Die Medienagenten aus Bad Dürkheim sind in den vergangenen 20 Jahren quasi eins geworden mit einem Markt, den es zur Jahrtausendwende in dieser Form noch gar nicht gab. Der durchschnittliche Weinbauer kam damals, da im September 2001 in New York die Zwillingstürme einstürzten, abends mit dem Vollernter aus den Reben

...