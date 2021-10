Die 25-jährige Weinheimerin Victoria Noack wagt sich an diesem Montag, 11. Oktober, 20.15 Uhr, in „Die Höhle der Löwen“. So heißt die Show des Fernsehsenders VOX, bei der junge Unternehmen Investoren suchen, um mit ihrer Geschäftsidee durchzustarten. Mit einem Investment von 250 000 Euro möchte Noack ihre selbst entwickelte Gesundheits-App „Health-Me“ erweitern und die Marketingaktivitäten

