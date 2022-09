Mannheimer Morgen Plus-Artikel Planet-Ears-Interview Ukrainische Rapperin Alyona: „Meine Waffe sind die Worte“

Die ukrainische Rapperin Alyona Alyona war früher Erzieherin und arbeitete mit Kindern. Seit vier Jahren ist sie nicht nur in ihrer Heimat ein Star. Die Frau, die Liebe schenken will, singt am 20. September bei Planet Ears in Mannheim