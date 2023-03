Traummann von Annett Louisan muss "lieb, klug, lustig und versaut" sein

Ludwigshafen. Sängerin Annett Louisan (45) macht sich Gedanken über eine andere Form der Partnerschaft. "Für mich ist es meistens nur ein halbes Jahr schön, wenn man eng zusammen ist. Und dann? Finde ich es großartig, wenn man sich datet, sich trifft, aber trotzdem jeder in sein eigenes Reich gehen kann", sagte die Musikerin dem privaten Radiosender RPR1 in Ludwigshafen. Ihren Traummann beschreibt sie als eine Mischung aus Rilke und Klaus Maria Brandauer. "Vertrauenswürdig, lieb, klug, lustig und... versaut" müsse er sein.

Louisan verbringt nach eigener Einschätzung zu viel Zeit in der digitalen Welt. "Ich laufe ständig mit meinem Handy rum, egal wo ich bin. Ich gucke immer in dieses kleine Ding rein." Dabei haben persönliche Treffen für Louisan eigentlich den höheren Stellenwert. Es sei etwas ganz anderes, sich im realen Leben zu treffen und für Körper und Seele einfach wichtig, nicht zu digital zu werden. "Wir müssen allgemein, glaube ich, aufpassen, dass wir uns nicht entkoppeln voneinander", sagte Louisan.

Die vollständige Sendung mit Annett Louisan wird am Donnerstag um 19 Uhr auf RPR1. ausgestrahlt. Am Sonntag, 12. März 2023 läuft sie um 18:45 Uhr auf bigFM und um 19 Uhr bei Radio Regenbogen. Das gesamte Gespräch zum Nachhören gibt es ab Freitag als Podcast auch auf www.musicmadeingermany.de und auf Spotify und Co.