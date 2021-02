Mannheim. Mit Mom Jeans ist das so eine Sache. Viele junge Frauen sind begeistert von den Hosen, die oben über die Taille reichen und unten die Knöchel frei lassen. Viele Männer dagegen können mit dem Modetrend bei ihren Partnerinnen wenig anfangen. So war es auch bei Sonia und ihrem Freund: Er war der Meinung, dass Mom Jeans ein Unding sind, sie wollte ihm das Gegenteil beweisen. Also fragte sie im vergangenen Frühsommer auf der Straße junge Männer nach ihrer Meinung: „Sag mal, was hältst du eigentlich von Mom Jeans?“

Das war der Beginn einer steilen Social-Media-Karriere. Mehr als 117000 Menschen folgen Sonia Sofianidou inzwischen beim Video-Portal TikTok. Dort lädt sie ihre Straßenumfragen hoch, die immer mit der Aufforderung „Sag mal!“ beginnen: Lange oder kurze Fingernägel, Jeans oder Jogginghose? Was halten Männer davon, wenn Frauen die Hose in die weiten Stiefel stecken? Wie gefallen Mädchen Jungs mit Pufferjacken? Oder auch: Wie oft duschst du eigentlich im Lockdown? Wenn die Mannheimerin in der Innenstadt ihr Stativ aufstellt und das Mikro aus der Tasche holt, muss sie inzwischen gar nicht mehr lange nach Interviewpartnern suchen – sie wird meistens schon erkannt. „Manche kommen auf mich zu und fragen, ob sie mitmachen dürfen.“

Modesünden gibt es nicht

Sonia sitzt auf dem Mannheimer Paradeplatz. Sie ist 30, innerlich aber sei sie 18 geblieben, erzählt sie und lacht. „Ich verstehe mich megagut mit jungen Menschen. Mich interessiert, was sie so denken, was sie machen.“ Der Reiz ihrer Videos liegt in der Ehrlichkeit der Antworten. Wie bei einem jungen Mann, der bekennt, dass er im Lockdown nur zwei bis drei Mal die Woche unter die Dusche geht. Oder wie bei der Antwort einer Interviewpartnerin auf die Frage, ob sie auf „Latino-Boys“ steht: „Nee, nicht wirklich, ich steh‘ auf Frauen.“ Ausnahmsweise hat Sonia Sofianidou ihre Umfragen auch schon in Heidelberg, in Schweden und Italien gemacht. Aber Mannheim sei dafür das beste Pflaster: „Die Leute sind multikulti und offen und machen gerne mit.“

Mit Mode hat die Grafik-Designerin auch beruflich zu tun: Sie arbeitet bei Phyne, einem Label für nachhaltige Streetwear in Mannheim. Ihre eigene Meinung über Rollkragenpullover, Pufferjacken oder „Latino-Boys“ spielt bei ihren Umfragen keine Rolle. Sonia Sofianidou findet auch nicht, dass es so etwas wie die größte Modesünde gibt: „Du sollst dich so anziehen, wie du möchtest.“ Sie selbst trägt am liebsten Schwarz oder Weiß, kann mit bunten Klamotten oder mit Cowboy-Stiefeln an sich selbst wenig anfangen. „Aber es gibt natürlich Leute, denen das super steht.“ Dass Deutschland ein Land der Modemuffel oder gar des schlechten Geschmacks ist, findet sie nicht. „Es hat sich viel verändert, es gibt super viele junge Leute mit einem urbanen Stil.“ Auch wenn die beliebteste Mode immer noch aus Skandinavien komme.

Auch Privates wird gezeigt

Zwischen den Straßenumfragen tauchen auf ihrem TikTok-Kanal inzwischen auch Videos aus Sonias Leben auf. Sie erzählt dort, dass sie Bananenbrot gebacken hat. Sie zeigt, wie sie Pierogi – polnische Teigtaschen – gemacht hat. Oder sie gibt eine Kurzlektion in Polnisch. In Polen ist die 30-Jährige aufgewachsen, bis sie mit 16 nach Deutschland kam. Den griechischen Nachnamen trägt sie nur auf TikTok: Den hat sie sich von ihrem Freund „geborgt“. Dass Sonia auch Persönliches von sich preisgibt, hat sich mit der Zeit entwickelt: Ihre Follower wollten mehr über die kleine blonde Frau erfahren: Wo kommst du her? Welche Gesichtscreme benutzt du? Wie war dein Tag? Und wo hast du den neuen Oversized-Pullover her?

Sonia Sofianidou weiß, wie man geschickt Inhalte für Soziale Medien findet, wie man sie gestaltet und produziert. „Das macht mir Spaß und gibt mir Energie.“ Gleichwohl sieht sie auch die Gefahr, die die Prominenz auf TikTok, Instagram und Co. mit sich bringen kann: Sie ist Patin des Projekts „Digital School Story“, bei dem Schülerinnen und Schüler lernen sollen, soziale Medien auf eine verantwortungsvolle Weise zu nutzen, um spannende Geschichten zu erzählen. TikTok und Instagram sind heute für Jugendliche ein selbstverständlicher Teil ihres Alltags. Doch die Jagd nach Likes und Followern sei für manch einen Nutzer zur Lebensaufgabe geworden, sagt Sonia. Wenn ein Video tausendfach geklickt wird, ist das ein erhebendes Gefühl. Wenn ein Inhalt dagegen mal schlecht „performt“, wenn Likes ausbleiben und Follower abspringen, kann einen das in die Tiefe reißen.

„Das kann zur Sucht werden“

„Ich habe irgendwann gemerkt, wie krass das meinen Alltag beeinflusst. Das kann wirklich zur Sucht werden“, sagt die 30-Jährige. Inzwischen habe sie eine Balance für sich gefunden: Die reale Welt drehe sich nicht nur um den TikTok-Kanal. Wenn Sonia sich mit einer Freundin trifft, legt sie das Handy auch mal ein paar Stunden zur Seite.

Für ihre Fans ist sie aber weiter regelmäßig unterwegs. Stativ, Kamera und Mikro hat sie dabei, nach dem Gespräch steht ihre nächste Umfrage auf den Planken an. Dieses Mal will sie wissen, ob junge Mannheimer im Lockdown eigentlich noch andere Leute kennenlernen. Die Erkenntnis: Die meisten Interviewpartner haben das Daten und Flirten nicht eingestellt. Manchmal ist sogar Sonias Kanal dabei behilflich. Vor kurzem entdeckte eine Nutzerin in einer Straßenumfrage einen jungen Mann, der ihr gefiel. Die beiden fanden zusammen – und die Nutzerin verkündete auf TikTok, dass sie ihren „Seelenpartner“ gefunden habe.