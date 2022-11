Mannheimer Morgen Plus-Artikel Interview So will Kathy Kelly beim Konzert in Mannheim Weihnachten feiern

The Kelly Family geht auf große Weihnachtstour und macht am Samstag, 19. November, Station in der Mannheimer SAP-Arena. Im Interview verrät Kathy Kelly, was das Publikum erwartet und welche Pläne sie für die Zukunft hat