Oli P. hat viel Freude beim Beobachten von Vögeln

Ludwigshafen. Sänger Oliver Petszokat - besser bekannt als Oli P. - hat viel Freude an der ruhigen Naturbeobachtung. "Die Zugvögel kommen ja gerade zurück, ich werde dieses Jahr 45 und kann sehr gut nachvollziehen, dass man sich freut, wenn die Kraniche zurückkehren", sagte er in einem Interview des Radiosenders RPR1. "So richtig abgeholt" fühle er sich bei dem Thema, sagte er Moderatorin Miriam Audrey Hannah. Gemeinsam mit seiner Frau im Garten oder im Strandkorb beobachte er gerne Vögel. Das sei wunderschön. "Das sind die Themen "Ü40", das sind die Themen für 2023. Vergesst Fasching, vergesst alles andere."

Die vollständige Sendung mit Oli P wird am Donnerstag um 19 Uhr auf RPR1. ausgestrahlt. Am Sonntag, 12. Februar 2023 läuft sie um 18:45 Uhr auf bigFM und um 19 Uhr bei Radio Regenbogen. Das gesamte Gespräch zum Nachhören gibt es ab Freitag als Podcast auch auf www.musicmadeingermany.de und auf Spotify und Co.