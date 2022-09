Herr Williams, was ist das für ein Gefühl, Ihr 25. Dienstjubiläum als Solo-Künstler zu bestreiten?

Robbie Williams: Ich würde sagen, es ist in erster Linie ein Gefühl der Erleichterung. Einfach, weil ich ein Mensch bin, der wahnsinnig viel will und verlangt – und sich nicht gerne mit dem begnügt, was er hat. Insofern: Wäre mir diese Karriere versagt geblieben,

...